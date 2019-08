Sea-Eye nimmt mit geretteten Migranten Kurs auf Lampedusa

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye fährt nach der Rettung von 40 Migranten vor Libyen in Richtung der italienischen Insel Lampedusa. Dies sei der nächstgelegene sichere Hafen und dementsprechend werde Kurs auf ihn genommen, erklärte die Organisation am Mittwochabend.

Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler machte aber klar, dass die "Alan Kurdi" nicht "ohne triftigen Grund" unerlaubt in die italienischen Territorialgewässer fahren werde. Zuvor hatte der italienische Innenminister Matteo Salvini erklärt, für das deutsche Schiff ein Verbot zur Einfahrt in die Gewässer des Landes erlassen zu haben.

Die Seegrenze sollte die "Alan Kurdi" voraussichtlich nach Mitternacht erreichen. "Wir fordern, dass die 40 Menschen an Bord der "Alan Kurdi" gemäß den internationalen Gesetzen umgehend an Land gebracht werden können, wo sie weiter versorgt werden können", erklärte Sea-Eye-Sprecherin Carlotta Weibl. Es droht allerdings wie so oft in der Vergangenheit eine Hängepartie, da Italien stets auf die Unterstützung anderer EU-Staaten pocht.