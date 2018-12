SCR Altach im Kampf gegen Schnee und Aufsteiger Hartberg

In der 18. Runde der tipico Bundesliga geht es für die Vorarlberger im letzten Spiel des Jahres zuhause gegen Aufsteiger TSV Hartberg um die Zukunft.

Chefcoach Werner Grabherr zeigt sich vor den letzten 90 Minuten in diesem Jahr kämpferisch. Gegen die Steirer soll es endlich mit dem dritten Saisonsieg klappen und der Abstand auf Tabellenschlusslicht Admira Wacker auf drei Punkte ausgebaut werden. Die Niederösterreicher mussten sich am Samstag Sturm Graz mit 0:3 geschlagen geben. Anpfiff in der CASHPOINT Arena ist um 14:30 Uhr.