Schwurgericht um Mordversuch begonnen

Prozess um Mordversuch: 51-jährige Holländerin soll versucht haben, pensionierten Landwirt zu vergiften. Der Pensionist entkam nur knapp dem Tod.

Ein 82-jähriger pensionierter Landwirt im Bregenzerwald entkam Ende September vergangenen Jahres nur knapp dem Tod. Nachdem Bekannte den Betagten in seinem Haus besucht hatten, schien ihnen der Gesundheitszustand des Mannes so bedenklich, dass sie seine 51-jährige Untermieterin drängten, endlich einen Arzt zu holen. Doch eine Niederländerin, seit 2014 bei dem Bregenzerwälder wohnhaft, hatte es nicht so eilig mit dem Hilfeholen. Der 82-Jährige wurde ins Spital gebracht. Der durch die verabreichten Medikamente eingeschränkte Hustenreflex hatte zur Folge, dass es bereits zu einer Lungenentzündung gekommen war.