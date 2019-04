Schwungvoll in den Frühling starten

Die Reihe „Treffpunkt Pavillon“ bietet ein aktivierendes Programm für Senioren.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Aktion Demenz“ leisten viele ehrenamtliche Stunden, um demente Menschen ins öffentliche und soziale Leben zu integrieren, eine angemessene Versorgung sicherzustellen und die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam zu machen. Unter anderem mit der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Pavillon – rüstig statt rostig“ wird die zertifizierte Modellgemeinde ihrem Auftrag gerecht. Neues erfahren, sich austauschen und seine Zeit angeregt und ausgefüllt verbringen – das sind die Ziele der Angebote, die allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich körperlich und geistig zu betätigen. Mit dem Start in die wärmere Jahreszeit, startet auch das diesjährige Programm. Das Angebot geht von Zirkeltraining über gemeinsames Singen bis zur Automatenschulung am Bahnhof. Bei Rikscha-Ausfahrten können sich Menschen mit mobilen Einschränkungen den Wind durch die Haare wehen lassen. Außerdem gibt es ein Beratungsangebot rund um die Krankheit Demenz und ihren Umgang damit. An zwei Mittwochen ist die „Aktion Demenz“ mit einem Infostand beim Wochenmarkt vertreten. Der Krankenpflegeverein bietet nach Vereinbarung Beratung zum Thema „Menschen mit Demenz zu Hause begleiten und betreuen“.