Schwitzen für den Saisonstart

Die Damen des FC Dornbirn befinden sich in den Vorbereitungen zur neuen Saison.

Trotz sommerlichen Temperaturen sind die Kickerladies auch am Samstagvormittag mit vollem Eifer bei der Sache und voll motiviert beim Training. „Zwar sind während der Sommermonate immer wieder einige Mädchen im Urlaub, trotzdem findet das Training immer statt und wer da ist, ist auch dabei“, sieht Trainer Kerber auch Vorteile beim Training mit dem kleineren Kader. Bis zu fünf Mal pro Woche treffen sich die Dornbirn Ladies zum Training um dann im September bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten. Das Team, welches zwar schon seit Jahren zusammen spielt, erstmals aber unter dem Namen FC Dornbirn Ladies antreten wird, muss dabei in der Vorarlberger Landesliga starten. „Über die Landesliga werden wir uns hoch spielen und wollen so in den nächsten Jahren in der Bundesliga landen“, stellt Trainer Kerber die Ziele klar. Bis zum Saisonstart werden sich die Ländle Mädchen Mitte August bei einem Turnier in der Schweiz auch mit ausländischen Mannschaften messen. Zum Abschluss der Vorbereitung findet Ende August ein Spiel auf der Birkenwiese statt, bevor am 2. September zum Start in die Landesliga die Damen des FC Kennelbach in Dornbirn gastieren. Eine Woche darauf starten die FCD Ladies mit einem Heimspiel gegen Bludenz auch in den VFV Cup.