Schwimmer Reitshammer mit Ö-Rekord ins WM-Halbfinale

Bernhard Reitshammer ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest mit einem neuen österreichischen Rekord ins Halbfinale über 50 m Brust eingezogen. Der 28-jährige Tiroler qualifizierte sich am Montag mit der sechstbesten Zeit von 27,12 Sekunden und unterbot seine Bestmarke um 21 Hundertstelsekunden. Für das Semifinale am Montagabend hofft Reitshammer auf eine weitere Verbesserung sowie den Einzug ins Finale am Dienstag.

"Ich bin sehr zufrieden, die Zeit ist hammermäßig. Am Nachmittag kann es noch ein bisschen schneller gehen, vielleicht ist sogar eine 26er-Zeit möglich", sagte Reitshammer: "Mit so einer Zeit könnte man auch ins Finale schwimmen." Österreichs Schwimm-Star Felix Auböck verzichtete unterdessen auf einen Start über 800 m Kraul, um am Montagabend (18.02 Uhr) im Kampf um die Medaillen über 200 m Kraul bestens ausgeruht zu sein.

Kraul-Spezialistin Marlene Kahler verpasste als 21. in den Vorläufen über 200 m Kraul das Halbfinale. Die Olympia-Teilnehmerin, die mittlerweile in den USA trainiert und studiert, schwamm eine Zeit von 2:00,75 Minuten. "Mit Budapest bin ich nicht so befreundet, ich schwimme da nie besonders gut", sagte die 21-Jährige.