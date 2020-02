Schwimmelite zu Gast in Dornbirn

Am Wochenende finden die Allgemeinen Vorarlberger Hallenmeisterschaften im Schwimmen statt.

Dornbirn. Das Stadtbad Dornbirn steht am kommenden Wochenende wieder ganz im Zeichen der besten Schwimmer im Land. Alle LeistungsschwimmerInnen aus den Vorarlberger Vereinen – Schwimmclub Bregenz, Schwimmclub Val Blu Bludenz und Schwimmclub TS Dornbirn – sind für den Wettkampf gemeldet.

Sowohl in der Damen- wie auch in der Herrenklasse sind spannende Kämpfe um die Landestitel in den einzelnen Klassen zu erwarten. Aus den Ergebnislisten der vergangenen Wettkämpfe ist erkennbar, dass die Leistungsschwimmer von ihren Bestzeiten sehr eng bei einander liegen. Um den Titel des besten Vereines hat sich die TS Dornbirn Schwimmen die Verteidigung dieses Erfolges aus dem letzten Jahr als Ziel gesetzt.