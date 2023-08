Schwierige Öl-Bergung vor dem Jemen gelungen

Im Roten Meer ist unter Leitung der Vereinten Nationen eine Umweltkatastrophe abgewendet worden. Mit einem hochgefährlichen Einsatz gelang es, von dem schrottreifen Tanker "FSO Safer" die gesamte Ladung von mehr als einer Million Barrel Öl abzupumpen, wie das UNO-Entwicklungsprogramm UNDP am Freitag mitteilte. Das 47 Jahre alte Schiff liegt vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen. Es wurde seit Jahren nicht mehr gewartet und drohte auseinanderzubrechen oder zu explodieren.

Auch ein Sprecher der Vereinten Nationen in New York erklärte im Namen von UNO-Generalsekretär António Guterres: "Damit wurde eine möglicherweise monumentale Katastrophe für Umwelt und Menschen abgewendet." Außenministerin Annalena Baerbock erklärte: "Die Rettungsaktion vor Jemens Küste unter Leitung der Vereinten Nationen hat gezeigt was möglich ist, wenn die internationale Gemeinschaft gemeinsam anpackt."

Trotz des Etappensiegs braucht das UNDP dringend Geld für eine saubere Verschrottung des Tankers. Steiner kritisierte die bisher wenig spendable Öl- und Gasindustrie scharf. "Dass Öl- und und Gasgesellschaften, die ein Rekordjahr mit Gewinnen in Milliardenhöhe hinter sich haben, sich nicht in der Lage sehen, sich zu beteiligen, ist peinlich und schwer nachzuvollziehen", sagte Steiner.

"Mit dem Abschluss des Umpumpens ist eine der größten drohenden ökologischen Katastrophen vermieden worden", sagte Steiner. Ein Unglück auf der "Safer" hätte jahrzehntelange Folgen gehabt. Das Schiff wäre zu einem Symbol für verheerende Umweltschäden geworden wie einst die "Exxon Valdez". Der Tanker war 1989 vor Alaska auf Grund gelaufen. Die daraus resultierende Ölpest gilt bis heute als größte Umweltkatastrophe der internationalen Schifffahrt. "Durch das, was wir in den letzten Wochen geschafft haben, wird sich in einigen Monaten Gott sei Dank niemand mehr an den Namen 'Safer' erinnern."