Schwerverletzter auf Straße in Oberösterreich gefunden

Ein rätselhafter Unfall in der Nacht auf Dienstag in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) beschäftigt die Polizei in Oberösterreich. Ein 35-jähriger Fußgänger wurde schwer verletzt gefunden. Die Ermittler vermuten, dass er von einem Auto niedergefahren wurde und der Lenker Fahrerflucht begangen hat. Nun werden Zeugen gesucht.

Andere Verkehrsteilnehmer fanden den Schwerverletzten auf der Altheimer Straße (B148) bei der Simetshamer Kreuzung und setzten um 0.38 Uhr einen Notruf ab, berichtete die Polizei. Der 35-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht, konnte aber aufgrund seines Zustandes noch nicht befragt werden. Jene Personen, die Alarm geschlagen haben, hatten den Unfall selbst offenbar nicht beobachtet. Daher werden nun Zeugen des Vorfalls oder etwaige Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernberg am Inn (Tel.: 059133 4244) zu melden.