Schwert-Attacke in Quebec: Zwei Tote und fünf Verletzte

Ein Angreifer mit einem Schwert hat in der kanadischen Stadt Quebec zu Halloween zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben Sonntag früh einen Verdächtigen in einem Mittelalter-Kostüm fest, der mit einem Schwert bewaffnet war. Der junge Mann werde verdächtigt, am Samstagabend in der Altstadt von Quebec mehrere Menschen attackiert zu haben, sagte ein Polizeisprecher.

Zum möglichen Motiv des Angreifers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Mann habe ein Mittelalter-Kostüm getragen und ein Schwert bei sich gehabt, sagte der Polizeisprecher Etienne Doyon. Er habe seinen Opfern Stichwaffen-Verletzungen zugefügt. Weitere Angaben könne die Polizei vorerst nicht machen. Die fünf Verletzten wurden demnach unterschiedlich stark verletzt. Die Polizei hatte die Bewohner der Großstadt im Osten Kanadas zuvor im Onlinedienst Twitter aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Türen abzuschließen.