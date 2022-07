Schwerpunktaktion gegen Schlepperkriminalität im Burgenland

Von "dramatischen Zahlen" bei den Asylanträgen sowie bei der Schlepperei spricht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP): Die österreichische und die ungarische Polizei sowie das Bundesheer haben daher in der Nacht auf Freitag im Burgenland eine weitere Schwerpunktaktion gegen die Schlepperkriminalität durchgeführt. Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt betonte dabei, dass die Staaten am Balkan sehr aktiv gegen illegale Migration vorgehen.

An der gemeinsamen Schwerpunktaktion haben insgesamt 870 Personen teilgenommen, seitens der österreichischen Polizei waren es 350, von der ungarischen 70 und vom österreichischen Bundesheer 450. Sie lief auf drei Kontrollebenen ab: auf ungarischer Seite, direkt an der Grenze sowie mit Streifenfahrten in Österreich. Zum Einsatz kamen unter anderem Drohnen und das Wärmebildfahrzeug "Husar". Die meisten Aufgriffe von Flüchtlingen erfolgen derzeit in den Bezirken Neusiedl am See, Oberpullendorf und neuerdings auch im Bezirk Güssing. In der Nacht auf Freitag konnten sieben Schlepper festgenommen werden, zwei davon in Österreich und fünf in Ungarn. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden auf österreichischer Seite 66 Migranten und Migrantinnen und auf ungarischer Seite 31 Personen aufgegriffen.