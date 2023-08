Schwergewichtler Ludescher glänzt mit Platz 2 in Rumänien

Der KSK Klaus Topsportler wurde beim Weltcupturnier sensationell Zweiter.

KLAUS. Eine mehr als geglückte Generalprobe für die Ringer Weltmeisterschaften in der Stilart Freistil in Belgrad in Serbien legte vor wenigen Tagen der Kraftsportclub Klaus Topsportler Johannes Ludescher (30) hin. Im stark besetzten Weltcupturnier in Bukarest in Rumänien wurde der Heeressportler vom Ringer Leistungszentrum Vorarlberg in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm sensationell Zweiter und gewinnt als Lohn für seine erbrachten Glanzleistungen die Silbermedaille. Erst im Finalkampf musste sich der Klauser Schwergewichtler dem Topringer Radu Lefter aus Moldawien nach hartem Kampf knapp mit 1:4-Punkten geschlagen geben. Die Freude über den „Fast-Turniersieg“ war Johannes Ludescher trotz einer Niederlage im Finish deutlich anzumerken. Zum Auftakt des Turnier in Rumänien siegte er gegen den Turkmenistan Mattensportler mit 6:0-Punkten. Klare Erfolge gab es für Ludescher im Viertelfinale gegen einen Ringer aus Moldawien und in der Vorschlussrunde behielt der KSK-Athlet gegen einen Sportler aus Bulgarien mit 4:0-Zählern klar die Oberhand. In allen vier Auftritten gab der Olympiakandidat aus der Winzergemeinde nur einen einzigen Punkt ab und präsentierte sich in Topform. VN-TK