Schweres Erdbeben vor Indonesiens Küste

Vor der Küste der indonesischen Insel Java hat sich am Freitag ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben habe eine Stärke von 6,4 gehabt, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es ereignete sich demnach vor Javas Nordküste nahe der Insel Bawean in einer Tiefe von rund acht Kilometern. Wegen der Erschütterungen, die auch in der Hauptstadt Jakarta zu spüren waren, flohen in einigen Städten die Menschen aus ihren Häusern.

Verletzte oder Schäden wurden zunächst nicht gemeldet. Die örtlichen Behörden gaben auch keine Tsunami-Warnung heraus. Besonders stark wurde die Provinz Ost-Java mit der Metropole Surabaya erschüttert.

Der aus mehr als 17.000 Inseln bestehende Staat in Südostasien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

2018 waren bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 und einem anschließenden Tsunami in Palu auf der Insel Sulawesi mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen. Ende 2004 hatte ein Erdbeben der Stärke 9,1 in der indonesischen Provinz Aceh einen verheerenden Tsunami ausgelöst. Mehr als 170.000 Menschen starben damals allein in Indonesien.