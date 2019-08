Schwerer Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria

In den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria ist ein schwerer Waldbrand ausgebrochen. Besonders betroffen seien die Gemeinden Tejeda, Artenara und Galdar, wo Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht worden seien, teilte der Notfalldienst der Kanaren-Regierung am Sonntag auf Twitter mit. Die Feuerwehr ist mit Flugzeugen und Hubschraubern über dem etwa 900 Hektar großen Gebiet im Einsatz.

Das Feuer war am Samstag aus noch unbekannter Ursache in der Nähe von Artenara ausgebrochen und hatte sich weiter ausgebreitet. Die starke Rauchentwicklung war auch auf der Nachbarinsel Teneriffa sichtbar.