Schwerer Unfall mit vermutlich mehreren Toten in Deutschland

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt sind am Dienstag vermutlich mehrere Menschen ums Leben gekommen, mindestens aber ein Lkw-Fahrer. Er ist auf ein Stauende aufgefahren, berichtete die Polizei. Dabei schob der Lkw ein Auto mit Wohnanhänger auf einen davor fahrenden Lkw. Durch die Kollision sei der auffahrende Laster in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell aus.

Der Laster und das Auto mit Wohnwagen brannten komplett aus. Zur genauen Zahl der Toten oder Schwerverletzten habe man aber bisher noch keine gesicherten Informationen, hieß es. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich besonders schwierig, da es sich laut Polizei bei dem Auto um ein Hybridfahrzeug handelte. Es müsse wegen der Batterie in einem Spezialcontainer geflutet werden.