Schwerer Unfall in Rankweil: Schweizer muss 8.000 Euro Strafe zahlen

Ein 27-jähriger Raser wurde am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt, nachdem er im Oktober 2019 in einen schweren Verkehrsunfall in Rankweil verwickelt gewesen war.

Der angeklagte Schweizer war am Unfalltag mit 113 statt den erlaubten 60 km/h unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Pkw, der aus einer Seitenstraße einbiegen wollte.

Der 27-Jährige kann sich an den Unfall nicht mehr erinnern, er wurde schwer verletzt und musste mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus geflogen werden. Auch der Fahrer des anderen Pkw trug schwere Verletzungen davon. Ihn trifft laut ORF Vorarlberg eine Mitschuld, weil er die Vorrangregeln nicht beachtet hatte.

Der Schweizer wurde rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt.