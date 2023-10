Schwerer Unfall auf A14 Höhe Wolfurt - zwei Personen verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall auf der A14 Höhe Wolfurt.

Am Sonntag, 15. Oktober 2023 um 15 Uhr fuhr ein 49-jähriger in Altach wohnhafter Pkw-Lenker mit einer Beifahrerin in Lauterach auf der Rheintalautobahn A14 in Richtung Tirol. Der Lenker verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Auto und prallte gegen die dort befindlichen Betonleitwände, bevor das Fahrzeug unmittelbar an einer Betonleitwand zum Stillstand kam.