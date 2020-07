Schwerer Bootsunfall auf der Salza im Bezirk Liezen

Ein schwerer Bootsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Salza im Bereich Palfau in Landl (Bezirk Liezen) ereignet. Eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land sei dabei bis zur Bergung unter Wasser eingeklemmt gewesen, teilte die Polizei mit. Sie sei per Tau geborgen und unter ständiger Reanimation in das Krankenhaus Amstetten geflogen worden. Sie befinde sich in kritischem Zustand.

Gegen 14.50 Uhr sei das Boot mit drei Personen im Rahmen einer geführten Bootstour auf einen aus dem Wasser ragenden Felsen geprallt. Dabei sei es umgekippt und die Insassen ins Wasser gestürzt. In der Folge sei das Boot von der Strömung gegen den Felsen gedrückt und die Frau unter dem Boot eingeklemmt worden. Die beiden anderen Bootsinsassen wurden laut Polizei abgetrieben und blieben unverletzt.

Die Frau konnte mit Hilfe der Besatzung eines weiteren, nachfolgenden Bootes nach ungefähr 15 Minuten aus dem Wasser befreit werden. Am Rettungseinsatz waren insgesamt 70 Personen, Einsatzkräfte der Bergrettung Landl, Wasserrettung Liezen, die Feuerwehren Palfau und Wildalpen, ein Kriseninterventionsteam sowie Polizei, Rettungsdienst und -hubschrauber im Einsatz.