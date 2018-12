Schwerelos über den Bergen

Einfach abheben – bei einem Gleitschirm-Tandemflug schwebt man mit den Schneeflocken um die Wette und die Winterlandschaft liegt einem zu Füßen.

Am Flugtag trifft man sich direkt am Startplatz oder an der Talstation. Im Winter geht es meistens auf Skiern zum Startplatz. Während die Ausrüstung angepasst wird, bekommt man alle wichtigen Instruktionen. Der Pilot bereitet den Gleitschirm vor und dann hebt man auch schon ab in die Welt der Vögel. Winterliche Tandemflüge werden auch im Fluggebiet Andelsbuch/Bezau und Diedamskopf angeboten: www.vorarlberg.travel/aktivitaet/paragleiten-und-tandemfliegen