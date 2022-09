Schwere Stichverletzungen nach Aussprache

17-jähriger Jugendlicher kürzte Gespräch ab und stach mit Klappmesser zu

Anlass für die spätere schwere Körperverletzung war ein verlorengegangenes Computerspiel. Es setzte Beleidigungen und Beschimpfungen und eine Ohrfeige. Drei Monate später wollte man die Sache endgültig klären. „Von Mann zu Mann“ vereinbarten die beiden via Snapchat. Statt Klärung gab es jedoch am Ende eine schwere Körperverletzung. Im Zuge des Gerangels vor dem Feldkircher Wohnhaus des 17-Jährigen zückte dieser nämlich ein Klappmesser. „Ich dachte, das traut er sich nie!“, rechnete der 18-jährige Stapelfahrer zunächst nicht mit einem tatsächlichen Angriff. Doch plötzlich spürte er die Klinge in seinem Unterarm.