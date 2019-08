Schwere Einbußen bei der Honigernte in Vorarlberg

Rund 50 Prozent Einbußen bei Honigernte verzeichnen Vorarlbergs Imker für 2019. Schuld ist der nasskalte Mai.

Sehr unterschiedliche Erträge

Wobei die Erträge im Land recht unterschiedlich ausgefallen seien. Am Pfänderstock habe es viel Honig gegeben, so Gmeiner, im Vorderwald und am Götzner Berg dagegen so gut wie gar keinen. Insgesamt gebe es Ernteeinbußen von etwa 50 Prozent.