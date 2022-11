"Schwer vorstellen, mit einer derartigen ÖVP zusammenzuarbeiten"

FPÖ-Chef Christof Bitschi spart nicht mit Kritik an der Volkspartei.

"Vernüftige Köpfe" in der ÖVP

Gleichzeitig gebe es dort aber auch „vernünftige Köpfe“, die irgendwann das Sagen hätten. In der Sendung verwies er auf eine von der FPÖ in Auftrag gegebene Umfrage, die einen Absturz der Volkspartei in der Sonntagsfrage auf unter 30 Prozent aufzeigt. Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle hielt in diesem Zusammenhang fest, dass mehr Menschen für seriöse Aussagen befragt werden müssten. Trends seien aber immer spannend.