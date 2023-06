Schweizer Team Tudor aus Tour de Suisse ausgestiegen

Nach dem Bahrain-Rennstall des tödlich verunglückten Gino Mäder ist auch das Schweizer Team Tudor aus der Tour de Suisse ausgestiegen. Das gab die Mannschaft am Samstag vor dem Start der vorletzten Etappe der Schweizer Radrundfahrt bekannt. Am Vorabend war vom Veranstalter nach Gesprächen mit der Familie Mäders, den Teams und Fahrern entschieden worden, das Rennen trotz der tragischen Ereignisse fortzusetzen.

Das Nichtantreten von Mäders Mannschaft war schon am Freitag festgelegt worden. Die bei Bahrain unter Vertag stehenden Österreicher Hermann Pernsteiner und Rainer Kepplinger waren in der Schweiz nicht am Start. Der in der Gesamtwertung zweitplatzierte Osttiroler Felix Gall aus dem AG2R-Team hatte angesichts der traurigen Umstände für einen Abbruch plädiert.