Schweizer stirbt nach Autounfall mit Giraffe in Südafrika

Ein Schweizer Safari-Tourist ist nach einem Verkehrsunfall mit einer Giraffe im südafrikanischen Krüger-Nationalpark im Spital gestorben. Dies sagte ein Sprecher der Nationalparkverwaltung Sanparks am Mittwoch. Dabei war am Sonntag ein Taxi-Bus mit der über die Straße laufenden Giraffe kollidiert. Das Tier stürzte daraufhin auf einen entgegenkommenden Safari-Jeep, den der Schweizer lenkte.

Auch die Giraffe überlebte den Zwischenfall nicht. An Bord des Taxi-Buses waren 13 Personen. Der Krüger-Park im Nordosten Südafrikas ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes. Der Park ist etwa halb so groß wie die Schweiz. Er ist bekannt für die Vielzahl an wilden Tieren wie Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel.