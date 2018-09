Schweizer Regisseur Marthaler mit Ibsen-Preis ausgezeichnet

Der Schweizer Regisseur Christoph Marthaler, seit diesem Jahr Chef-Regisseur der Ruhrtriennale, ist mit dem Internationalen Ibsen-Preis ausgezeichnet worden. Der 66-Jährige nahm die mit umgerechnet rund 260.000 Euro dotierte Ehrung am Freitag in Oslo entgegen.

Der Schweizer hat in Theatern und Opernhäusern vor allem in seiner Heimat, in Deutschland und in Österreich gearbeitet. Bei den Wiener Festwochen war er heuer mit seiner Münchner Produktion “Tiefer Schweb” zu Gast.