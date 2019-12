Schweizer Outdoor-Ausstatter Mammut steht zum Verkauf

Der mehr als 150 Jahre alte Schweizer Bergsport-Ausstatter Mammut steht zum Verkauf. Die Industriegruppe Conzzeta als Muttergesellschaft will sich auf das Geschäft mit Blechbearbeitung konzentrieren und sucht deshalb einen Käufer, wie sie am Montag in Zürich mitteilte. Das Unternehmen war 1862 gegründet worden.

Mammut setzte im vergangenen Jahr gut 250 Millionen Franken (Ende 2018 etwa 222 Mio Euro) um. Das Unternehmen hat knapp 900 Mitarbeiter. Das Betriebsergebnis lag im vergangenen Jahr bei 5,2 Millionen Franken.

Conzzeta habe die Kollektion erneuert und digitale Absatzkanäle aufgebaut, teilte das Unternehmen mit. Mammut hat laut Geschäftsbericht ein weltweites Vertriebsnetz in 40 Ländern. Dennoch könne Mammut als Teil der Gruppe sein Wachstumspotenzial außerhalb Europas in absehbarer Zeit nicht realisieren, so Conzzeta. Der Verkauf solle bis Ende nächsten Jahres über die Bühne gehen.