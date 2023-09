Schweizer Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach fünf Zinserhöhungen in Folge überraschend von einer weiteren geldpolitischen Straffung ab. Der SNB-Leitzins bleibe bei 1,75 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Gleichzeitig halten sich die Währungshüter die Türe offen für weitere Zinsanhebungen.

Von Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatten mehrheitlich eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte prognostiziert. Die US-Notenbank Fed hatte am Vortag ebenfalls von einer weiteren Zinsanhebung abgesehen und ihren Schlüsselsatz unverändert gelassen, gleichzeitig aber einen weiter straffen Zinskurs signalisiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Zinsen vergangene Woche zum zehnten Mal in Folge angehoben und will sie so lange wie nötig hoch halten, um die Inflation zurückzudrängen.