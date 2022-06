Schweizer Luftraum nach Störung vorübergehend gesperrt

Nach einer beispiellosen Panne bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der gesamte Flugraum über der Schweiz Mittwochfrüh mehrere Stunden gesperrt gewesen. Tausende Passagiere waren betroffen - entweder, weil ankommende Flüge in Nachbarländer umgeleitet wurden, oder weil sie zunächst vergeblich auf ihren Abflug warteten. Gegen 8.30 Uhr war die Panne behoben. Der Verdacht eines Cyberangriffs war schnell vom Tisch. Grund war ein Hardware-Defekt, so das Unternehmen.

Auch Überflüge über die Schweiz waren verboten. Auf Radarkarten waren hunderte Flugzeuge in Europa zu sehen, aber ein großes schwarzes Loch über der Schweiz. Eine so lange Störung ist höchst ungewöhnlich. Die letzte große Panne passierte 2013 durch einen falschen Feueralarm. Die Fluglotsen mussten die Kontrollräume verlassen und während 20 Minuten konnten keine Maschinen starten oder landen.

Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control, versicherte auf APA-Anfrage, dass in Österreich alle Systeme intakt und in Normalbetrieb waren. "Die sichere und effiziente Abwicklung des Flugverkehrs in Österreich ist vollumfänglich gewährleistet", sagte er. Die Sperre in der Schweiz führte jedoch zu Ausweichlandungen auf anderen Flughäfen. Hierzulande war das nur bei einem einzigen Flieger aus Shanghai der Fall, der statt in der Schweiz in Wien gelandet ist. Bereits vor 10.00 Uhr konnte dieser zu seinem ursprünglichen Ziel Zürich abheben.