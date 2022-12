Schweizer Josi punktbester Spieler der Nashville-Historie

Der Schweizer Roman Josi ist am Mittwoch (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) beim 4:2-Sieg der Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks mit einem Tor und einem Assists zum punktbesten Spieler in der Predators-Geschichte geworden. Der Eidgenosse hält in der Liga nun bei 567 Scorer-Punkten, und das als Verteidiger. Für die Blackhawks war es die achte Niederlage in Folge. Wie Josi ist Ray Bourque bei den Boston Bruins als Verteidiger punktbester All-time-Scorer.

Für die New Jersey Devils und die Detroit Red Wings endeten über jeweils sechs Spiele gegangene Niederlagenserien. Den Devils gelang das mit einem 4:2 bei den Florida Panthers, den Red Wings durch ein 7:4 daheim gegen Tampa Bay Lightning. Minnesota Wild wiederum hält - ohne den Vorarlberger Marco Rossi - bei sechs Erfolgen en suite, der sechste war ein 4:1 bei den Anaheim Ducks. Rossi verzeichnete in der American Hockey League (AHL) bei einem 3:5 von Iowa Wild gegen Manitoba Moose einen Assist.