Schweizer Flugline SkyWork ist pleite

Am Mittwochabend, nach Landung der letzten Maschine, hat die Schweizer Fluglinie SkyWork bekannt, dass wegen Überschuldung eine Fortführung des Flugbetriebs nicht möglich sei. Wegen des Konkurses müssen jetzt Tausende Passagiere ihre Reisepläne ändern. Die Schweizer Regionalfluggesellschaft flog auch Strecken nach Wien und nach Graz.

Das Schweizer Luftfahrtbundesamt riet Passagieren, die ihren Flug in einem Reisebüro gebucht haben, sich dort zu melden. Die Veranstalter kümmern sich um Alternativen und haben am Donnerstag bereits begonnen, ihre Gäste zu kontaktieren, wie es beispielsweise bei Tui Suisse und Hotelplan Suisse hieß.

Wer den Ferienflug direkt bei SkyWork gebucht hat, muss sich selbst um die Heimreise kümmern und versuchen, von der Versicherung das Geld für das wertlos gewordene Ticket zurückerstatten zu lassen. Wer seinen Flug mit der Kreditkarte bezahlt hat, sollte sich auch an die Kreditkartenfirma wenden.

Der Flughafen Bern-Belp hat durch die SkyWork-Pleite seinen Hauptkunden und damit einen großen Teil seines Umsatzes verloren. Die Airline erbrachte immerhin fast 60 Prozent aller Flüge am Schweizer Hauptstadtflughafen.

Der Verwaltungsrat und die Leitung des Flughafens hätten Maßnahmen vorbereitet und stünden in Kontakt mit mehreren Fluggesellschaften. Der Flughafen will demnach möglichst bald die nachfragestärksten Destinationen im Streckennetz ab und nach Bern erhalten. Die Umsetzung werde von den Ergebnissen der Akquisitionsbestrebungen der Airlines abhängen, heißt es in der Mitteilung.