"Ceux qui travaillent" ist zum besten Schweizer Spielfilm des Jahres 2019 gekürt worden. Der Streifen von Antoine Russbach über einen Workaholic, der nach seiner Entlassung um die Gunst seiner jüngsten Tochter wirbt, ist mit insgesamt drei Preisen der große Gewinner der 22. Verleihung der Schweizer Filmpreise am Freitag in Genf.

So gingen auch die Preise für die beste Nebenrolle (Pauline Schneider) und das beste Drehbuch (Antoine Russbach) an den Westschweizer Film. Ebenfalls drei Auszeichnungen konnte “Chris the Swiss” von Anja Kofmel entgegennehmen. Der Animationsfilm um den Tod von Kofmels Cousin im Jugoslawienkrieg erhielt die Preise für den besten Dokumentarfilm, die beste Filmmusik (Marcel Vaid) und die beste Montage (Stefan Kälin).