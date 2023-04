Schweizer Einkaufstourismus um 20 bis 30 Prozent gesunken

Der Einkaufstourismus von Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten ins umliegende Ausland, darunter Österreich, ist nach Angaben des einheimischen Detailhandeslriesen Coop deutlich gesunken. Im Vergleich zum Jahr 2019 sei er "um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen", sagte Coop-Chef Philipp Wyss in einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit dem Nachrichtenportal 20minuten.ch. Der Einkaufstourismus sei aber immer noch so hoch wie der Gesamtumsatz aller Coop-Supermärkte.

Wyss sagte, dass der große Teuerungsschub vorbei sei. "Wir hatten kürzlich wieder bei 60 Produkten Abschläge, etwa bei Kaffee, Windeln oder Käse. Bald reduzieren wir weitere Preise", sagte er. Im Vorjahr seien die Nahrungsmittel in den Coop-Supermärkten um 1,4 Prozent teurer geworden. "Fürs laufende Jahr dürfte es im ähnlichen Stil weitergehen."

Die Schweiz gilt traditionell als Hochpreisland, doch dürfte sich der Abstand insbesondere in der jetzigen Teuerungskrise verringert haben. Während die EU-Nachbarn teilweise mit zweistelligen Inflationsraten zu kämpfen hatten, erreichte die Schweizer Inflation rund drei Prozent. Dies ist für den Schweizer Einzelhandel eine große Herausforderung, so Wyss. "Von 2011 bis 2021 hatten wir insgesamt nur 2,5 Prozent - und bei den Lebensmitteln gab es sogar eine Minusteuerung", sagte der Coop-Chef.