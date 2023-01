Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien

Die traditionelle erste Auslandsreise führt auch den neuen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset nach Wien. Berset wird am Freitag (10.30 Uhr) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren vor der Hofburg empfangen, für 12.00 Uhr ist ein Pressegespräch geplant. Der Westschweizer Sozialdemokrat trifft dann auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und seinen Ressort-Amtskollegen, Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Die sieben Mitglieder der Schweizer Regierung (Bundesrat) übernehmen abwechselnd jeweils für ein Kalenderjahr das Amt des Bundespräsidenten. Der unter anderem für Soziales, Gesundheit und Kultur zuständige Innenminister Berset folgte mit Jahreswechsel Außenminister Ignazio Cassis nach. Der neue Schweizer Bundespräsident war bereits am Donnerstag in Wien eingetroffen, um Gespräche mit Spitzenvertretern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu führen.