Schweizer Buchpreis 2023 geht an Christian Haller

"Sich lichtende Nebel" heißt die Erzählung, für die Christian Haller den Schweizer Buchpreis 2023 erhält. Der Preis wurde am Sonntag im Rahmen des Literaturfestivals Buch Basel im Foyer des Theater Basel verliehen.

Die Jury hob an der Erzählung die "Klarheit, Schönheit und Einfachheit" hervor, wie deren Präsident Michael Luisier sagte. Der 80-jährige Haller setzte sich mit seinem Werk gegen die jüngere Kollegin Sarah Elena Müller und seine ebenfalls jüngeren Mitnominierten Demian Lienhard, Matthias Zschokke und Adam Schwarz durch.

Den Ausgangspunkt für "Sich lichtende Nebel" bildet eine Beobachtung: So sieht im Frühjahr 1925 in Kopenhagen ein Mann, wie ein anderer Mann nachts den Lichtkegel einer Laterne durchschreitet, im Dunkel verschwindet und im nächsten Lichtkegel wieder auftaucht. Er vergisst diese Beobachtung sogleich wieder, bis sie ihm Wochen später wieder in Erinnerung tritt und hilft, eine Lösung für ein physikalisches Problem zu finden.