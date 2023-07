Schweizer Bergdorf Brienz erhält teuren Entwässerungsstollen

Das Schweizer Bergdorf Brienz erhält einen 39,8 Millionen Franken (41,27 Mio. Euro) teuren Entwässerungsstollen, um das weitere Abrutschen ins Tal zu verlangsamen. Die Gemeindeversammlung Albula/Alvra bewilligte am Freitagabend den entsprechenden Kredit ohne Gegenstimme. Allein stemmen muss die Gemeinde mit ihren 1.300 Einwohnern den Kredit aber nicht. Der Gemeindevorstand rechnet mit Beiträgen von Bund und Kanton Graubünden in der Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten.

Brienz stand in jüngster Zeit international in den Schlagzeilen, weil über dem Dorf ein Bergsturz drohte, der es hätte verschütten können. Außerhalb Graubündens wenig bekannt ist, dass auch das Dorf selbst auf instabilem Gestein steht und in zunehmenden Tempo talwärts rutscht. Ein etwa drei Quadratkilometer grosses Gebiet verschiebt sich um mehr als einen Meter im Jahr.