Schweiz startete mit Sieg in Georgien in EM-Qualifikation

Die Schweiz ist am Samstag mit einem Sieg in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic besiegte in Tiflis nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit Georgien verdient mit 2:0 (0:0). Vor 54.000 Zuschauern waren die zwei Deutschland-Legionäre Steven Zuber (57.) und Denis Zakaria (80.) die Matchwinner für die Eidgenossen.

Die Schweizer mussten ohne die drei Offensivkräfte Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri und Admir Mehmedi antreten. Am Dienstag steht für die SFV-Auswahl der Schlager der Gruppe D auf dem Programm, wenn im St.-Jakob-Park von Basel Dänemark gastiert.