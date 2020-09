Schweiz setzt Wien auf Corona-Risikoliste

Wegen der steigenden Infektionszahlen in Wien hat die Schweiz die Bundeshauptstadt auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Ab kommendem Montag gilt für Einreisende aus Wien eine Quarantänepflicht, berichtete die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag. Der Rest Österreichs ist nicht von der Maßnahme betroffen.

Neben Wien setzte die Schweiz auch die Britischen Jungferninseln, Tschechien sowie gewisse Gebiete in Frankreich neu auf die Liste. Die aktuelle Schweizer Risikoliste umfasst damit mehr als 50 Länder und Gebiete. Die Schweiz setzt bei den Nachbarländern nur mehr Regionen, nicht aber das ganze Land auf die Risikoliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Das geschieht dann, wenn die Corona-Fallzahlen über dem Grenzwert von 60 Neuinfektionen pro 100.000 Personen liegen, wenn verlässliche Informationen fehlen oder wenn aus den Regionen wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist sind. In Wien wurden zuletzt mehr als 80 neue Fälle pro 100.000 Einwohnern verzeichnet.