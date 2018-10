Schweiz passt Steuerpflicht an

Mehrwertsteuerpflicht für ausländische Unternehmen in der Schweiz.

Die Teilrevision des Schweizer Mehrwert­steuergesetzes (MWSTG) brachte per 1. Jänner 2018 erhebliche Änderungen für Unternehmen ohne Schweizer Standort. Bisher konnten Unternehmen, die in der Schweiz nicht ansässig waren, bis zu einem Umsatz von 100.000 CHF in der Schweiz ihre Leistungen ohne Mehrwertsteuer erbringen. Nunmehr gilt: Sobald der weltweite Umsatz mehr als 100.000 CHF beträgt, greift die Mehrwertsteuerpflicht für Leistungen mit Bezug zur Schweiz unter Umständen bereits ab dem ersten Schweizer Franken.

Da besonders in den Grenzregionen für Schweizer Unternehmen Wettbewerbsnachteile entstanden sind, soll die Situation der Schweizer Unternehmen durch die vorgenommenen ­Erneuerungen und durch den Abbau dieser mehrwertsteuerbedingten Wettbewerbs­nachteile indirekt verbessert werden.

Kategorien Leistungen/Lieferungen

Werkvertragliche Lieferungen in der Schweiz (z. B. Warenlieferung inkl. Montage), aber auch reine Arbeitsleistungen an Gegenständen ohne Warenlieferungen wie Reparaturen, Montagen, Reinigungsleistungen, Installa­tionen, Prüfungen, Regulierung sowie die Überlassung zum Gebrauch (Miete/Pacht) bewirken eine MWSt-Pflicht in der Schweiz.

Dienstleistungen wie Architektenleistungen mit Bezug zu einem Grundstück in der Schweiz sind ebenfalls in der Schweiz MWSt-pflichtig.

Werden Dienstleistungen wie Telekommu­nikations- und elektronische Dienstleistungen an Privatpersonen oder nicht steuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz erbracht, besteht ebenso eine MWST-Pflicht.

Reine Warenlieferungen in die Schweiz lösen keine MWSt-Pflicht aus, sofern der Lieferant nicht als Importeur auftritt. Wenn der ausländische Lieferant als Importeur auftritt und die schweizer Einfuhrsteuer übernimmt, muss er sich – unabhängig von Umsatzgrenzen – der MWST-Pflicht unterstellen. Für den Online-Versandhandel ist zu beachten, dass Unternehmen die für mindestens 100.000 CHF pro Jahr von der Einfuhrsteuer befreite Kleinsendungen (Einfuhrsteuer unter 5 CHF) in die Schweiz senden, ab dem 1. 1. 2019 ebenfalls MWSt-pflichtig werden.

Für Dienstleistungen, die nicht auf einen Gegenstand einwirken wie z. B. Werbung, Steuer- und Rechtsberatung (ohne Grund­stücks­bezug) sowie Informatikdienstleistungen für einen Kunden mit Sitz in der Schweiz ändert sich nichts. In diesen Fällen greift weiterhin die Bezugsteuer des Leistungs­empfängers.

Registrierungspflicht prüfen

Österreichische Unternehmen, die für Schweizer Kunden Leistungen erbringen, sollten sich mit den neuen Regelungen vertraut machen und rechtzeitig prüfen, ob eine MWST-Registrierungspflicht besteht. Die Registrierung ist in der Schweiz zwingend mit der Beauftragung eines Fiskalvertreters vor Ort sowie der in der Regel vierteljährlichen Einreichung der Steuer­abrechnung verbunden. Hierfür fallen mitunter beachtliche Kosten an.