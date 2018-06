Schweiz jubelt dank Shaqiri gegen Serbien

Die Schweiz steht nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Serbien mit einem Bein im Achtelfinale. Der Siegtreffer gelang Shaqiri erst in der 90. Minute. Serbien benötigt im letzten Spiel gegen Brasilien einen vollen Erfolg, um noch in die nächste Runde einzuziehen.

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag – Mitrovic setzte sich nach einer Flanke im Kopfball-Duell gegen Schär durch und erzielte das frühe 1:0. In weiterer Folge verpasste es Serbien, die Unsicherheit der Schweizer zu einem weiteren Treffer zu nutzen. Die Schweizer hingegen benötigen eine knappe halbe Stunde, um sich vom Schock des 1:0 zu erholen, kam dann aber auch zu guten Möglichkeiten zum Ausgleich. Insgesamt sahen die 33.000 Zuseher in Kaliningrad eine schnelle Partie auf sehr gutem Niveau, die mit einem 1:0 für Serbien in die Pause ging.

Die Schweiz dreht die Partie

Die zweite Halbzeit begann dann erneut mit einem Höhepunkt – dieses mal für die Schweiz. Xhaka sorgte mit einem Schuss aus der Distanz für das 1:1. In weiterer Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Shaqiri scheiterte für die Schweiz an der Latte, auf der anderen Seite hätte es nach einem Foul an Mitrovic wohl Elfmeter für Serbien geben müssen. Insgesamt hatten die Schweizer in der zweiten Halbzeit aber etwas mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten. In der 90. Minute belohnte sich die Schweiz selbst – Shaqiri gelang nach einem perfekten Pass in den Lauf das nicht unverdiente 2:1.