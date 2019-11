Schweiz hat beim Kampf um Fachkräfte die Nase vorn

Die Schweiz liegt beim Kampf um Fachkräfte international vorne. In der Vergleichsstudie World Talent Ranking der Businessschule IMD Lausanne behauptete die Schweiz auch bei der Erhebung 2019 ihren Spitzenplatz vor Dänemark, Schweden, Österreich (wie im Vorjahr Vierter) und Luxemburg - ausruhen kann sie sich darauf aber nicht.

Bei allen drei untersuchten Faktoren belegt die Schweiz den ersten oder zweiten Platz: So ist sie unangefochten der stärkste Magnet für ausländische Fachkräfte. Beim landeseigenen Talentpool musste sie sich zwar von Singapur überholen lassen. Dafür hat sie bei den Investitionen in den eigenen Nachwuchs zwei Plätze gutgemacht und hat nur noch Dänemark vor sich, wie aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervorgeht.