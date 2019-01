Schweiz besiegte bei Hopman Cup die USA 2:1

Die Titelverteidiger Belinda Bencic und Roger Federer stehen beim Hopman Cup in Perth vor dem neuerlichen Final-Einzug. Die beiden Schweizer gewannen am Dienstag beim Mixed-Turnier in der ausverkauften Perth Arena gegen die USA mit 2:1.

Bencic/Federer besiegten im abschließenden Mixed Serena Williams und Frances Tiafoe mit 4:2,4:3(5:3). Es war das erste Aufeinandertreffen von Federer und Serena Williams, den beiden erfolgreichsten Spielern der Gegenwart. Federer gewann 20 Grand-Slam-Titel im Einzel, Williams 23. Beide hatten zuvor ihre Einzel-Partien gegen Tiafoe und Bencic gewonnen.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft das Schweizer Duo am Donnerstag auf Griechenland. Bencic und Federer reicht bereits eine knappe Niederlage, um ins Endspiel am Samstag einzuziehen.