Schweinfurter Museum zeigt Werke Egon Schieles

Grimassen, außergewöhnliche Gesten, extreme Posen - der österreichische Maler Egon Schiele (1890-1918) hat mit seinen Werken Neues gewagt und auch provoziert. Seinem künstlerischen Schaffen widmet das Schweinfurter Museum Georg Schäfer anlässlich des 100. Todestages von Schiele in Kooperation mit dem Wiener Leopold Museum eine Ausstellung.

Die Auswahl der Meisterwerke aus dem Leopold Museum Wien wird in der Zusammensetzung erstmals in Deutschland gezeigt. Die Schiele-Ausstellung in Schweinfurt ist zudem im Jubiläumsjahr die einzige in Deutschland.