Schwedischer "Mohammed-Zeichner" Lars Vilks bei Unfall getötet

Der schwedische Künstler und Mohammed-Karikaturist Lars Vilks ist gemeinsam mit zwei Polizeibeamten bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Künstler stand wegen Morddrohungen von Islamisten seit Jahren unter Polizeischutz.

2015 griff ein islamistischer Attentäter eine Diskussionsveranstaltung über Meinungsfreiheit mit Vilks in Kopenhagen an und tötet den Filmemacher Finn Nørgaard. Im vergangenen Jahr bekannte sich eine Frau in Pennsylvania schuldig, die Ermordung von Vilks geplant zu haben, der an einem geheimgehaltenen Ort lebte.