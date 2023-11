Schwedischer Cirkus Cirkör zu Gast bei Salzburger Winterfest

Poetische Bilder, kraftvolle Akrobatik, rasante Musik und sehr viele Netze, Fallstricke und Wollknäuel: Mit einer gelungenen Kombination aus Ästhetik und Körperbeherrschung haben die Künstlerinnen und Künstler des schwedischen Cirkus Cirkör gestern, Mittwoch, bei der Salzburg-Premiere ihres 2013 entstandenen Stücks "Knitting Peace" das Publikum begeistert.

"Wir stricken gemeinsam am Frieden", lautet die Botschaft dieses poetischen Stücks, das noch bis 17. Dezember beim Salzburger Winterfest, dem Festival für neuen Zirkus, zu sehen ist. Am Ende hängt neben cremeweißen Babyhäubchen, Tüchern und Strickpüppchen auch eine kleine gestrickte Ukraineflagge in Gelb-Blau auf der Wäscheleine.