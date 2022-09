Schweden wählen ein neues Parlament

Andersson will Regierungschefin bleiben

Andersson will Regierungschefin bleiben

In Schweden wird am Sonntag ein neues Parlament (Reichstag) gewählt. In den letzten Umfragen vor der Wahl lagen das linksgerichtete Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ein konservativ-rechter Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten beinahe gleichauf. Knapp 7,8 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis zur Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr ihre Stimme abzugeben.

Wie bereits nach der Parlamentswahl 2018 wird angesichts schwieriger Mehrheitsverhältnisse mit einer langen und komplizierten Regierungsbildung in dem skandinavischen EU-Land gerechnet. Andersson wurde erst Ende November 2021 als Nachfolgerin ihres Parteikollegen Stefan Löfven und als erste Frau überhaupt zur schwedischen Ministerpräsidentin gewählt. Sie führt eine ausschließlich aus Sozialdemokraten bestehende Minderheitsregierung an, die im Reichstag in Stockholm auf Unterstützung der liberalen Zentrumspartei, der Linken und der Grünen angewiesen ist.

An der Spitze des konservativen Blocks stehen die Moderaten um Parteichef Ulf Kristersson. Den Umfragen zufolge könnte Kristerssons Partei jedoch von den Schwedendemokraten als zweitstärkste Kraft im Parlament abgelöst werden.