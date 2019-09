Schweden schossen Graz zu Sieg im ersten EBEL-Schlager

Der KAC hat die Titelverteidigung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) standesgemäß eröffnet. Die Klagenfurter fertigten am Freitag zum Liga-Start zu Hause Fehervar mit 5:0 ab. Den Schlager der Runde entschieden die Graz 99ers mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen die Vienna Capitals für sich.

Ty Loney, der im Sommer von Graz nach Wien gewechselt war, brachte die Caps in Führung (42.), zwei schwedische Stürmer sicherten den 99ers aber den Sieg. Joakim Hillding traf zum 1:1 (52.), Karl Johansson in der Verlängerung (63.).

Die Grazer mussten neben den beiden Stürmern Colton Yellow Horn und Sebastian Collberg auch auf Verteidiger Oliver Setzinger verzichten. Dennoch waren sie zunächst das bessere Team, setzten die Wiener an der Scheibe mit aggressivem Forechecking unter Druck. Vor allem im Powerplay erspielten sich die Steirer in der Startphase auch beste Chancen, belohnten sich aber nicht. So landete der Puck zweimal nur an der Stange (7.).