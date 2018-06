Schweden schlug Mexiko 3:0, beide Teams im Achtelfinale

Schweden und Mexiko haben den Sprung ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft geschafft. Die Skandinavier schafften dies mit einem 3:0 (0:0) gegen die Mittelamerikaner am Mittwoch in Jekaterinburg aus eigener Kraft. Mexiko profitierte vom Ausrutscher von Weltmeister Deutschland und durfte sich nach Schlusspfiff ebenso freuen.

Ludwig Augustinsson (50.), Kapitän Andreas Granqvist (62.) per Foul-Elfmeter und Edson Alvarez (74.) mit einem Eigentor trafen für die Schweden, die sich als Erster der Gruppe in die K.o.-Phase hievten. Die Nordländer schafften den Aufstieg damit auch bei ihrer vierten WM-Teilnahme in Folge. Mexiko steht zum bereits siebenten Mal en suite im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.