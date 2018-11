Schweden nach 1:0 in Türkei weiter im NL-Aufstiegsrennen

Schwedens Fußball-Nationalteam hat die Chance auf den Gruppe-2-Sieg in der Nations League B gewahrt. Der WM-Viertelfinalist gewann am Samstag in Konya gegen die Türkei mit 1:0 (0:0) und stieß in der Tabelle auf Rang zwei vor. Leader Russland ist drei Zähler entfernt. Am Dienstag kommt es in Solna zu einem Endspiel um die Spitzenposition und den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse.

Den Schweden reicht dabei jeder Sieg, da sie im ersten direkten Duell bei den von Stanislaw Tschertschessow gecoachten Russen ein 0:0 geholt hatten. Für die Türkei ist der Abstieg in die Liga C besiegelt, Rapids Abwehrspieler Mert Müldür und der Ex-Austrianer Tarkan Serbest erlebten die bittere Niederlage von der Bank aus. Den einzigen Treffer erzielte Schwedens Kapitän Andreas Granqvist via Elfmeter (71.).

Die Türken waren vor der Pause tonangebend, aber im Abschluss nicht effizient. Bei der besten Chance scheiterte Hakan Calhanoglu unmittelbar vor dem Pausenpfiff aus sieben Metern an Schwedens Tormann Robin Olsen. In der zweiten Hälfte waren es die Schweden, die gefährlicher waren. Der Führungstreffer war daher nicht unbedingt überraschend. Yokuslu Okay traf Marcus Berg im Strafraum an der Wade, und Granqvist verwertete den Elfmeter mit einem platzierten Schuss ins Eck.