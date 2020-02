Schwede Sartz neuer Teamchef der TT-Herren

Knapp zwei Wochen nach der für den Mannschaftsbewerb verpassten Olympia-Qualifikation haben Österreichs Tischtennis-Herren mit Peter Sartz einen neuen Cheftrainer. Der Schwede übernimmt vom seit September interimistisch eingesprungenen Dominique Plattner, soll u.a. in Richtung Tokio 2020 noch das Mögliche herausholen. Ziel sind Einzelplätze für Daniel Habesohn und Robert Gardos und einer im Mixed.

Habesohn und Gardos betreut Sartz erstmals an diesem Wochenende beim Europe-Top-16-Cup in Montreux, nächstes großes Ziel wird dann die Mannschafts-WM ab 22. März in Busan sein. Ziel des vorerst für ein Jahr verpflichteten neuen Chefcoaches für Südkorea ist das Viertelfinale bzw. die Stärkung des Teams für die September-EM in Polen. "Ich freue mich auf diese interessante Aufgabe", wurde Sartz von Österreichs Verband (ÖTTV) zitiert. "Österreich hat eine enorme Tradition."