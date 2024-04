Schwaz unterliegt Fivers - Hard HLA-Grunddurchgangssieger

Schwaz hat in der Handball Liga Austria Platz eins nach dem Grunddurchgang noch verspielt. Die vor dem Wochenende an der Spitze gelegenen Tiroler unterlagen am Samstag zum Abschluss der letzten Runde bei den sechstplatzierten Fivers Margareten deutlich mit 31:39 (13:20). Dadurch blieb Hard nach seinem 31:31 am Freitag beim Tabellendritten BT Füchse dank des besseren Abschneidens in den direkten Duellen mit den punktegleichen Schwazern auf Platz eins.

Die Paarungen für das Viertelfinale werden Anfang nächster Woche mittels "Pick" ermittelt. Hard hat das Erstwahlrecht aus den Teams auf den Plätzen fünf bis acht. Gespielt wird die erste Play-off-Runde im Modus "best of three" ab 26. April.